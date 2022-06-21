ЗСУ просуваються в Херсонській області, попри потужну оборону росіян, - ОК "Південь"

Українські захисники просуваються в Херсонській області, через що окупанти нещадно б'ють по південних регіонах нашої країни. Своєю поведінкою ворог показує, що боїться успішного контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі "24 каналу".

Ворог витратив значно сили

За її словами, дії наших бійців на Херсонському напрямку зараз є досить успішними.

"Російським окупантам дуже важко. Ворог спорудив потужну оборону в Херсонській області, але ми просуваємось", - каже Гуменюк.

Вона підкреслила, що російські військові вже витратили значні сили на облаштування другого та третього рубежів оборони на тимчасово окупованих територіях області і, при цьому, вони вимушені користуватися запасними, оскільки навіть із них ЗСУ витісняють ворога.

Росіяни намагаються тиснути

Як вважає керівник прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь", РФ з артилерії та ракет обстрілює території, які щойно звільнили наші бійці або ті, що не були під окупацією, щоб таким чином психологічно тиснути на українців.

"Вони хочуть довести, що нікуди не втекли, а мають довгі руки, і можуть дістати тих, хто ще не бачив їх на власні очі", - пояснює Гуменюк.

Кажуть не про все

Вона також попередила, що зараз не повідомляють про те, які населені пункти вдалося звільнити ЗСУ, але вони просуваються.

"Коли ми закріпимося на цих рубежах, то обов'язково про це повідомимо. Проте поки що йде військова операція закликаю всіх зберігати спокій і чекати офіційних повідомлень, оскільки тільки військові знають, де вони, куди просуваються і які успіхи мають", - підкреслила Гуменюк.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що Збройні Сили України найближчими днями або тижні можуть звільнити Херсон, після прийде черга і Мелітополя.

Також в Офісі президента заявляли, що ЗСУ підійшли до окупованого Херсону на відстань 15 км, але його звільнення залежить від постачання західної артилерії.

При цьому віце-прем'єр Ірина Верещук закликала жителів тимчасово окупованої території Херсонської області виїхати, щоб полегшити деокупацію ЗСУ.

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