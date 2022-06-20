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Арестович про звільнення Херсона: місто вже видно в приціли та біноклі

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Херсон, Понеділок 20 червня 2022 21:21
Арестович про звільнення Херсона: місто вже видно в приціли та біноклі Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Збройні сили України підійшли до окупованого Херсону на відстань 15 км, але його звільнення залежить від поставок західної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича журналісту Дмитру Гордону.

"Наші війська, атакуючи правобережний плацдарм, єдиний, який залишився на правому березі, зробили протягом 50 км систему районів оборони, перейшовши Інгулець. І утримують його благополучно", - зазначив він.

За його словами, російським військам протягом двох тижнів не вдається вибити ЗСУ з цих позицій.

"А це дуже серйозна підстава для звільнення Херсона в майбутньому. Херсон вже видно в приціли та біноклі, тобто вже проступають будинки, все чітко, 15 кілометрів. Це не означає, що це буде вже завтра, тому що війна так влаштована, що 15 км можна йти рік. Але тим не менше це близько", - підкреслив Арестович.

Він додав, що Херсон можна буде повернути, коли українські сили отримають далекобійну артилерію і HIMARS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські сили продовжують атакувати противника на півночі Херсонської області біля Криворізького району.

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