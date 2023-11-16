Президенты Германии и Финляндии обвинили РФ в миграционном кризисе на Западе

Германия и Финляндия заявили, что Россия намеренно содействует мигрантам в пересечении границы для дестабилизации западных стран. Поэтому 16 ноября финские власти планируют закрыть пограничные пункты на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с финским коллегой Саули Ниинистьо обвинили РФ в том, что она намеренно помогает беженцам пересекать границы с целью дестабилизации в странах Запада.

На пресс-конференции в Бонне Ниинистьо сообщил, что в последнее время Финляндия фиксирует прирост мигрантов на российской границе.

"Граждане третьих стран прибывают из РФ, где им, вероятнее всего, оказывают помощь за определенную плату", - отмечают в сообщении.

Как правило, речь идет о мигрантах, многие из которых через Финляндию могут направиться в Германию при отсутствии документов.

Штайнмайер обратил внимание, что в последнее время, кроме обычных маршрутов, по которым мигранты попадают в Центральную Европу (например через Западные Балканы), участились случаи пересечения границы из России через Беларусь и Польшу в Германию.

"Конечно, это не облегчает внутригерманские дебаты о миграции и приеме беженцев. Я считаю, что люди в России и других странах хорошо знают, насколько сложны эти дискуссии, и что они также вызывают внутренние беспорядки и, соответственно, политические трудности в таких странах, как Финляндия и Германия. Поэтому я подозреваю, что это происходит не совсем ненамеренно", - добавил президент Германії.