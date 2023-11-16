Президенти Німеччини та Фінляндії звинуватили РФ у міграційній кризі на Заході

Німеччина та Фінляндія заявили, що Росія навмисно сприяє мігрантам у перетині кордону для дестабілізації західних країн. Через це 16 листопада фінська влада планує закрити прикордонні пункти на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр разом із фінським колегою Саулі Нііністьо звинуватили РФ в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

На пресконференції в Бонні Нііністьо повідомив, що останнім часом Фінляндія фіксує приріст мігрантів на російському кордоні.

"Громадяни третіх країн прибувають з РФ, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату", - зазначають в повідомленні.

Як правило, йдеться про мігрантів, багато з яких через Фінляндію можуть попрямувати до Німеччини з-за відсутності документів.

Штайнмаєр звернув увагу, що останнім часом, окрім звичайних маршрутів, якими мігранти потрапляють в Центральну Європу (наприклад через Західні Балкани), почастішали випадки перетину кордону з Росії через Білорусь і Польщу до Німеччини.

"Зрозуміло, це не полегшує внутрішньонімецькі дебати про міграцію та прийом біженців. Я вважаю, що люди в Росії та інших країнах добре знають, наскільки складні ці дискусії, і що вони також спричиняють внутрішні заворушення і, відповідно, політичні труднощі в таких країнах, як Фінляндія і Німеччина. Тому я підозрюю, що це відбувається не зовсім ненавмисно", - додав президент Німеччини.

