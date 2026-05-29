Румыния объявила о "самом жестком ответе" на удар дрона РФ
Румыния полностью закрывает российское консульство в Констанце и объявляет консула персоной "нон грата". Такое решение приняли после падения и взрыва российского беспилотника в городе Галац, в результате чего пострадали гражданские жители.
Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Romania Journal.
Детали дипломатического ответа
По информации издания, экстренное заседание Высшего совета национальной обороны (CSAT) продолжалось около двух с половиной часов. Его созвали из-за серьезного нарушения воздушного пространства страны российским беспилотником типа "Герань-2".
По данным Министерства национальной обороны Румынии, этот дрон шел в составе большой группы, но только один достиг румынской земли, где врезался в многоэтажку.
Румынский лидер подчеркнул, что Бухарест возлагает на Российскую Федерацию полную ответственность за этот инцидент.
"Вчера вечером произошел серьезный инцидент, в котором пострадали двое граждан Румынии, и полная ответственность лежит на России", - заявил Никушор Дан.
Он также добавил, что из-за этого российский консул в Констанце объявлен персоной "нон грата", а все консульское представительство будет ликвидировано.
Этот шаг стал одной из самых жестких дипломатических санкций Румынии за последние годы.
Критика внутренних политиков и усиление обороны
Во время своего выступления президент Румынии также жестко раскритиковал отдельных внутренних политиков, которые пытались уменьшить вину Москвы в информационном поле.
"Я хочу указать на безответственность некоторых румынских лидеров, которые пытаются оправдать Россию. Граждане четко видят, кто является прозападным, а кто просто делает вид", - подчеркнул президент.
Отмечается, что на фоне обострения ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО, румынская власть уже начала консультации с союзниками. Сейчас вдоль границы внедряются дополнительные оборонительные меры для усиления контроля за воздушным пространством и борьбы с БПЛА.
Реакция НАТО и детали атаки РФ на Румынию
Напомним, в ночь на 29 мая российский беспилотник попал в жилую многоэтажку в румынском городе Галац. Инцидент произошел во время массированной атаки РФ на Одесскую область, в результате взрыва в доме вспыхнул пожар, по меньшей мере двое гражданских получили ранения.
Впоследствии Министерство национальной обороны Румынии установило, что жилой дом атаковал российский дрон типа "Герань-2". На месте происшествия продолжают работу специалисты спецслужб и эксперты Минобороны страны.
В Североатлантическом альянсе резко осудили действия Москвы. Официальный представитель Альянса Элисон Гарт заявила, что НАТО осуждает безрассудство России, а Генеральный секретарь организации находится на постоянной связи с руководством Румынии для координации дальнейших шагов и укрепления обороны.