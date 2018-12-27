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Президент призначив новго заступника голови ДПСУ

Новини » Політика    27.12.2018 - 12:50
Президент призначив новго заступника голови ДПСУ
Ілюстративне фото (president.gov.ua)

Заступником призначили Артура Пімєнова

Президент України Петро Порошенко підписав указ №438, згідно з яким заступником голови Державної прикордонної служби України призначено Артура Пімєнова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Адміністрації президента України

Зазначимо, документ підписаний президентом 27 грудня 2018 року. 

"Призначити Пімєнова Артура Олександровича заступником голови Державної прикордонної служби України", - йдеться в тексті указу. 

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника глави держави в АР Крим. Його призначили постійним представником президента в АР Крим у серпні 2017 року. В указі президента йдеться, що рішення про звільнення було прийнято згідно з поданою заявою.

Крім того, Порошенко звільнив Ольгу Богомолець із посади свого радника. Відповідний указ №433/2018 Порошенко підписав у середу, 19 грудня. 6 грудня 2018 року Богомолець на своїй сторінці у Facebook заявила, що буде балотуватися на пост президента України.

РБК-Україна також повідомляло, що Порошенко призначив своїм радником екс-главу Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка. Ткаченко призначений радником президента поза штатом.

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