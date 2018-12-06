Богомолець йде в президенти

Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна/Віталій Носач)

Богомолець заявила, що не боїться брати на себе відповідальність

Народний депутат Ольга Богомолець буде балотуватися на пост президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Богомолець, яку вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Я не боюся ризику, я не боюся брати на себе відповідальність, я не боюся того, що буде важко. Тому що нам ніхто, власне, й не обіцяв, що буде легко. Я хочу стати для українського народу президентом, який гарантує йому справедливість. У нас повинен бути гарант не тільки Конституції, але і гарант справедливості. Президент, який почне, в першу чергу, з себе. Він не буде порушувати Конституцію, він буде жити життям звичайних людей. Тоді у нас з'являться справедливі пенсії, справедлива реформа охорони здоров'я, справедливі податки для бізнесу без тиску. Справедливе життя. Тоді Україна стане іншою, тоді люди будуть посміхатися, тому що вони будуть пишатися тим, що живуть в такій державі. Саме заради цього я йду в президенти. Йду перемагати, йду принести Україні справедливість", - заявила Богомолець.

Народний депутат зазначила також, що українці вийшли на Революцію гідності за "справедливість і гідність", але "за ці роки досягти цього не вдалося".

"Незважаючи на те, що Небесна сотня дивиться на нас з неба, незважаючи на те, що десятки тисяч загиблих героїв в АТО віддали своє життя і кров, справедливості більше поки не стало. А повинно стати більше. І у мене немає абсолютно ніяких сумнівів в тому, що і кров Небесної сотні, і всіх наших загиблих героїв, і тих, які гинули в усі попередні роки за незалежність України, що вона не пролилася даремно", - підкреслила Богомолець.

Нагадаємо, Богомолець організувала і очолила громадський рух лікарів "Швидка медична допомога Майдану" під час Революції гідності. Була кандидатом на пост президента України на позачергових президентських виборах 25 травня 2014 року. За результатами голосування зайняла 8 позицію з 20 претендентів, отримала 345 384 голосів.

Зараз Ольга Богомолець - голова комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я. Заслужений лікар України. Вчений з 25-річним стажем клінічної, дослідницької та викладацької роботи, капітан запасу медичної служби, автор 70 наукових праць і 14 патентів на винаходи у сфері лікування шкірних захворювань.