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Порошенко звільнив Богомолець із посади радника

Новини » Політика    20.12.2018 - 01:37
Порошенко звільнив Богомолець із посади радника
Фото: Ольга Богомолець (РБК-Україна, Віталій Носач)

Украз про звільнення Богомолець президент підписав 19 грудня

Президент України Петро Порошенко звільнив Ольгу Богомолець із посади свого радника. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт глави держави.

Зазначається, що відповідний указ №433/2018 Порошенко підписав у середу, 19 грудня.

"Звільнити Богомолець Ольгу Володимирівну з посади радника президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Додамо, що зараз народний депутат Ольга Богомолець є головою комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я.

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року Богомолець на своїй сторінці у Facebook заявила, що буде балотуватися на пост президента України. Чергові президентські вибори в Україні призначені на 31 березня 2019 року.

Зазначимо, що Ольга Богомолець балотувалася на президенський пост також у 2014 році. Тоді вона витратила на передвиборну кампанію 1 млн 880,9 тис. гривень.

Додамо, що президент України Петро Порошенко призначив Ольгу Богомолець своїм позаштатним радником 1 вересня 2014 року.

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