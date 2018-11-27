Порошенко призначив своїм радником екс-главу Черкаської ОДА

Фото: Юрій Ткаченко (facebook.com/kropyva.ck.ua)

Юрій Ткаченко призначений радником президента поза штатом

Президент України Петро Порошенко призначив своїм радником екс-главу Черкаської облдержадміністрації Юрія Ткаченка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, Ткаченко призначений радником президента поза штатом.

"Призначити Ткаченка Юрія Олеговича радником президента України (поза штатом)", - йдеться у тексті відповідного указу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на початку листопада уряд узгодив проекти указів президента про звільнення голови Луганської ОДА Юрія Гарбуза, Київської ОДА Олександра Горгана, Чернівецькій ОДА Олександра Фіщука, а також Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.

Також повідомлялося, що 20 листопада Порошенко представив нового главу Черкаської ОДА Олександра Вельбівця, який до цього три роки займав посаду глави Черкаської облради.

"Перш за все, я хотів би подякувати Юрію Ткаченку, у нас з ним була серйозна розмова, коли він ще поступав на роботу голови ОДА, я ще не був президентом. Я хотів би подякувати за те, що він зробив в Черкасах і для Черкас", - заявляв Порошенко, представляючи нового главу області.