Порошенко звільнив постійного представника в АР Крим Бабіна

Фото: Борис Бабин (УНІАН)

В указі президента йдеться, що рішення про звільнення було прийнято згідно з поданою заявою

Президент України Петро Порошенко звільнив Бориса Бабіна з посади постійного представника глави держави в АР Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на указ президента.

В указі президента йдеться, що рішення про звільнення було прийнято згідно з поданою заявою.

Зазначимо Бориса Бабіна призначили постійним представником президента в АР Крим у серпні 2017 року.

Нагадаємо, раніше Порошенко звільнив Олександра Фищука з посади голови Чернівецької обласної державної адміністрації.

Також 22 листопада президент України Петро Порошенко звільнив Юрія Гарбуза з посади голови Луганської обласної державної адміністрації.

Як РБК-Украина повідомляло, минулого тижня президент Петро Порошенко провів ротацію керівників областей перед президентськими виборами. Раніше уряд погодив проекти указів президента про звільнення, крім Гарбуза і Фищука, також голови Київської ОДА Олександра Горган і Черкаської ОДА Юрія Ткаченка.