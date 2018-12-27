Президент назначил новго заместителя главы ГПСУ

Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Заместителем назначили Артура Пименова

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №438, согласно которому заместителем главы Государственной пограничной службы Украины назначен Артур Пименов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Администрации президента Украины.

Отметим, документ подписан президентом 27 декабря 2018 года.

"Назначить Пименова Артура Александровича заместителем председателя Государственной пограничной службы Украины", - говорится в тексте указа.

Напомним, ранее Порошенко уволил Бориса Бабина с должности постоянного представителя главы государства в АР Крым. Его назначили постоянным представителем президента в АР Крым в августе 2017 года. В указе президента говорится, что решение об увольнении было принято в связи с поданным заявлением.

Кроме того, Порошенко уволил Ольгу Богомолец с должности своего советника. Соответствующий указ №433/2018 Порошенко подписал в среду, 19 декабря. 6 декабря 2018 года Богомолец на своей странице в Facebook заявила, что будет баллотироваться на пост президента Украины.

РБК-Украина сообщало, что Порошенко назначил своим советником экс-главу Черкасской облгосадминистрации Юрия Ткаченко. Ткаченко назначен советником президента вне штата.