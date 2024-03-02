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Удар по Одессе: количество жертв возросло до восьми

Одесса, Суббота 02 марта 2024 21:07
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Удар по Одессе: количество жертв возросло до восьми Фото: жертвами обстрела Одессы стали 8 человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Одессе под завалами дома, в который попал вражеский дрон, обнаружили еще одно тело. Число жертв обстрела города возросло до восьми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело восьмого погибшего человека", - сообщили спасатели.

В настоящее время проводятся работы по деблокированию тела погибшего из-под завалов многоэтажки.

Удар россиян по Одессе

В ночь на 2 марта россияне атаковали Одессу и область дронами. После часа ночи в городе слышали взрывы, после чего стало известно о попадании одного из вражеских беспилотников в многоэтажку.

По состоянию на 18:00 было известно о семи погибших. В частности, под завалами нашли тела матери с трехмесячным ребенком.

В то же время в ГСЧС заявляли, что поисковые работы на месте трагедии продолжаются, поскольку под завалами все еще могут быть люди.

Как отмечал генпрокурор Андрей Костин, российские военные целенаправленно ударили по жилому дому в Одессе. Рядом с ним не было никаких военных объектов.

Из-за трагедии в Одессе решили объявить траур. Больше об ударе по многоэтажке - читайте в материале РБК-Украина.

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