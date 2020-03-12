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Президент Литви скасував візит до України через коронавірус

Новини » Політика     12.03.2020 - 21:03
Президент Литви скасував візит до України через коронавірус
Фото: Гітанас Науседа (wikimedia by Augustas Didžgalvis)

Візит Гинатаса Неуседи був запланований на 18-20 березня

Президент Литви Гітанас Науседа скасував запланований на наступний тиждень візит до України через епідемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

За словами прес-секретаря литовського президента Антанаса Бубняліса, робочий візит був запланований на 18-20 березня.

В кінці березня Неуседа також має намір брати участь в робочій сесії Європейської ради в Брюсселі, з приводу цього візиту очікується загальне рішення.

Нагадаємо, раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свій візит до України через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу. Також вона скасувала свої візити в Болгарію і Бельгію.

Відзначимо, 12 березня про перші випадки смерті від коронавіруса заявили Греція, Азербайджан, Польща, Австрія і Норвегія.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі. За словами глави ВООЗ у світі лише у 81 зі 193 країн не зафіксували жодного випадку коронавіруса.

Все, на ранок 12 лютого коронавірусом у світі заразилися понад 126 тис. людей. Трохи понад 68 тис. осіб одужали, ще 4,6 тис. померли від інфекції.

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