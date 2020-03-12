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Президент Литвы отменил визит в Украину из-за коронавируса

Новости » Политика     12.03.2020 - 21:03
Президент Литвы отменил визит в Украину из-за коронавируса
Фото: Гитанас Науседа (wikimedia by Augustas Didžgalvis)

Визит Гинатаса Неуседы был запланирован на 18-20 марта

Президент Литвы Гитанас Науседа отменил запланированный на следующую неделю визит в Украину из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

По словам пресс-секретаря литовского президента Антанаса Бубнялиса, рабочий визит был запланирован на 18-20 марта.

В конце марта Неуседа также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

Напомним, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила свой визит в Украину из-за опасности, связанную с распространением эпидемии коронавируса. Также она отменила свои визиты в Болгарию и Бельгию.

Отметим, 12 марта о первых случаях смерти от коронавируса заявили Греция, Азербайджан, Польша, Австрия и Норвегия.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ в мире лишь в 81 из 193 стран не зафиксировали ни одного случая коронавируса.

Всего, на утро 12 февраля коронавирусом в мире заразились больше 126 тыс. людей. Чуть больше 68 тыс. человек выздоровели, еще 4,6 тыс. скончались от инфекции.

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