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В Азербайджані підтвердили перший випадок смерті від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 16:40
В Азербайджані підтвердили перший випадок смерті від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/ChuBailiang)

На сьогоднішній день, число заражених коронавірусом в країні досягла 15 осіб

В Азербайджані підтвердили перший випадок смерті від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб при Кабінеті міністрів країни.

Як повідомляється, у жінки, яка повернулася з лікування в Ірані в Азербайджан, підтвердили зараження коронавірусом. Вона була поміщена в спеціалізовану лікарню. Її стан було під контролем, а інтенсивна терапія тривала.

"Попри всі зусилля, хронічні ускладнення, пов'язані з важким аутоімунним захворюванням, були поглиблені, розвинулася численна поліорганна недостатність, і її життя було неможливо врятувати", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що члени її сім'ї та інші особи, які контактували з пацієнткою, були ідентифіковані та поміщені на карантин.

На сьогоднішній день, число заражених коронавірусом в країні досягло 15.

Нагадаємо, раніше з-за коронавіруса всі вузи і школи були закриті в Азербайджані.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавіруса у світі.

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