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У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 13:31
У Польщі зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul ro)

Померла 57-річна жінка з Познані

У Польщі зафіксували перший летальний випадок від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське Радіо".

Як повідомляється, від коронавірусу померла 57-річна жителька міста Познань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у командувача Збройними силами Польщі генерала Ярослава Міки підтвердили зараження коронавірусом COVID-19. У військового виявили коронавірус після його поїздки в Німеччину.

Також РБК-Україна писало, що в Греції виявили перший смертельний випадок від коронавірусу. Померлому було 66 років, він заразився під час релігійного паломництва в Ізраїлі та Єгипті минулого місяця.

Крім того, всього за добу число смертей від вірусу у Франції збільшилося до 48 людей. Загалом, за даними міністерства охорони здоров'я Франції, коронавірусом заразився 2281 громадянин.

Додамо, що станом на ранок 12 березня, у світі офіційно підтверджено 126 104 випадки зараження коронавірусом у 123 країнах і територіях. Найбільше випадків зафіксовано у Китаї - 80 793, з них 3169 летальні.

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