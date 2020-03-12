Кількість хворих коронавірусом у світі перевищила 126 тисяч

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жертвами небезпечного вірусу стали 4624 осіб

Кількість заражених коронавірусом у світі станом на ранок 12 березня становить понад 126 тисяч. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агенції, наразі у світі офіційно підтверджено 126 104 випадки зараження коронавірусом у 123 країнах та територіях. Найбільше випадків зафіксовано у Китаї - 80 793, з них 3169 летальні.

За межами материкового Китаю коронавірусом заразилися вже 45 311 осіб, з них 1455 - померло. Найбільше за межами Китаю випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Італії - 12 462, з них 827 виявилися летальними.

Крім того, в Ірані коронавірусом заразилися близько 9000 осіб (354 летальні), у Південній Кореї - 7755 (61), Франції - 2281 (48), Іспанії - 2277 (55), Німеччині - 1966 (3), Японії - 1335 (17), США - 1281 (38). У решті країн кількість підтверджених випадків не досягає тисячі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Італії різко зросло кількість жертв коронавірусу. Станом на вечір 11 березня було зафіксовано 827 летальних випадків. Кількість випадків інфікування зросла на дві тисячі й при цьому перевищила 12 тисяч.

Як відомо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. Останнього разу пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах "свинячого" грипу.