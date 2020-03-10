ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Грузії скасувала візит до України через коронавірус

Новини » Політика     10.03.2020 - 22:09
Президент Грузії скасувала візит до України через коронавірус
Фото: Саломе Зурабішвілі (2020news.ge)

Саломе Зурабішвілі скасувала робочі поїздки до України, Болгарії та Бельгії

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала свої закордонні візити, в тому числі до України, через небезпеку, пов'язану з поширенням епідемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Грузія online".

Як зазначається, Зурабішвілі скасувала робочі візити до Болгарії, України та Бельгії.

"Президент Грузії, в координації з іншими гілками влади, скасувала заплановані в Болгарію, Україну і Бельгію візити. До публікації про це рішення було повідомлено наших партнерів", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, за останніми даними, кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 у Грузії зросло до 23 осіб.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд ухвалив рішення про виділення 50 млрд євро для допомоги постраждалим від спалаху коронавірусу країнам. Ще 12 млрд доларів дасть Світовий банк.

Крім того, на думку секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данилова, епідемія коронавірусу сталася в результаті витоку в закритій лабораторії в китайському Ухані.

У МЗС створили оперативний штаб для реагування на поширення коронавірусу у світі Лондонська лабораторія підтвердила коронавірус у жителя Чернівців
Новини України ГрузіяКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся