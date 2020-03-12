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В Австрії повідомили про першу смерть від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 18:15
В Австрії повідомили про першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (adevarul ro)

Від вірусу помер 69-річний чоловік, який раніше відвідав Італію

В Австрії підтвердили перший випадок смерті від коронавирусной інфекції COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Channel New Asia.

Як повідомляється, 69-річний чоловік, який відвідав Італію і раніше переніс захворювання, став першою людиною в Австрії, який помер від коронавірусу.

Його смерть настала через день після того, як по всій країні були введені обмеження, щоб уповільнити поширення коронавіруса з сусідньої Італії, найбільш постраждалої країни в Європі.

На цей момент Австрія підтвердила 302 випадки зараження коронавірусом.

Відзначимо, 12 березня про перші випадки смерті від коронавіруса заявили Греція, Азербайджан і Польща.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію коронавірусу у світі.

За даними Університету Джона Хопкінса, у Франції зафіксовано 2 284 випадки зараження коронавірусом COVID-19. Від інфекції померли 48 людей.

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