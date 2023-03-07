ua ru
Вт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Президент Грузии готовит экстренное обращение на фоне протестов

Новина українською →
Тбилиси, Вторник 07 марта 2023 21:08
Президент Грузии готовит экстренное обращение на фоне протестов Фото: Саломе Зурабишвили, президент Грузии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступит с экстренным обращением к народу своей страны. Это произойдет на фоне массовых протестов из-за скандального законопроекта об "иноагентах".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mtavari Akrhi, об заявляет администрация президента Грузии.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили отменила все встречи в Нью-Йорке. В течение часа она выступит с чрезвычайным обращением к народу Грузии", - сказано в сообщении администраци.

Напомним, сегодня, 7 марта, парламент Грузии в первом чтении поддержал законопроект об "иноагентах", который является аналогом российского закона. Документом предлагается предоставлять статус "агентов иностранного влияния" СМИ и общественным организациям, которые получают финансирование из-за границы.

После этого в Тбилиси начались масштабные протесты против законопроекта. В ходе акций произошли столкновения с полицией, которая использует слезоточивый газ и водометы.

В США уже отреагировали на такое решение парламента Грузии. Там назвали сегодняшний день "черным для демократии в стране".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Грузия Тбилиси
NEWS
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
Самолет, 9 дронов и более тысячи окупантов: Генштаб обновил потери армии РФ
DAILY
Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Как война изменила команду Зеленского и что происходит в треугольнике власти