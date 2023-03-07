Используют газ и водомет. В Грузии полиция разгоняет протесты против скандального закона

В Грузии сегодня, 7 марта, происходят массовые мирные протесты на фоне поддержки парламентом скандального законопроекта об "иноагентах". Полиция начала разгонять участников акции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Грузия Online ".

По информации издания, спецназ пытается разогнать участников протестов, которые собрались под грузинским парламентом. Для этого они используют слезоточивый газ и водомет. К таким мерам правоохранители прибегли после того, как протестующие отвергли их просьбу разойтись.

При этом в Министерстве внутренних дел Грузии объяснили действия полиции тем, что протесты якобы приняли насильственный характер, потому что участники акции "хотели заблокировать один из входов в парламент".

"Во время акции любое нарушение закона будет немедленно пресекаться полицией в рамках закона. В случае, если собравшиеся не подчинятся законным требованиям полицейских и окажут сопротивление правоохранителям, полиция применит предусмотренную законом пропорциональную силу, в том числе специальные средства", - сказано в сообщении ведомства.

При этом, по информации Georgia Today, при помощи слезоточивого газа и водомета правоохранители хотели "освободить вход в парламент, откуда должны были выйти депутаты".

В сети уже появилась информация о том, что между полицией и протестующими начались столкновения.

Что предшествовало

В конце февраля в Грузии представили законопроект об "иноагентах", который фактически является аналогом закона, который был принят в России. Согласно документу, СМИ и общественным организациям, получающим финансирование из-за границы, будут предоставлять статус "агентов иностранного влияния".

Сегодня, 7 марта, в ходе заседания грузинского парламента депутаты поддержали такую инициативу в первом чтении.

В США уже отреагировали на такие инициативы в Грузии. Там назвали сегодняшний день "черным для грузинской демократии".