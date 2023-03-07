Черный день демократии. Посольство США в Грузии отреагировало на закон об "иноагентах"

Сегодня, 7 марта, посольство США в Грузии отреагировало на начало обсуждения на пленарном заседании парламента законопроектов об "иноагентах".

"Сегодня - черный день для грузинской демократии. Продвижение парламентом вдохновленных Кремлем законов несовместимо с явным стремлением народа Грузии к европейской интеграции и ее демократическому развитию", - говорилось в заявлении.

Кроме того, они добавили, что принятие такого закона нанесет ущерб отношениям Грузии с ее стратегическими партнерами и подорвет важную работу многих грузинских организаций, помогающих согражданам.

"Происходящее вызывает реальные вопросы о приверженности правящей партии (Грузии - ред.) к евроатлантической интеграции", - подчеркнули в посольстве США.

Противники закона перекрыли проспект перед зданием парламента

Сегодня участники акции против закона об "иноагентах" перекрыли проспект Руставели в Тбилиси.

Количество участников значительно увеличилось после того, как на пленарном заседании начались слушания проектов закона об "иноагентах".

По данным местных СМИ, неподалеку от здания мобилизован спецназ. Кроме того, также взимаются дополнительные наряды полиции на противоположной парламенту стороне за храмом Кашвети.

МВД в свою очередь сделало заявление, предупредив организаторов и лидеров митинга не допускать призывов к насилию и следить за тем, чтобы акция не приобрела насильственный характер. В прошлую пятницу после аналогичного предупреждения на акции возле парламента были арестованы 36 человек.

Президент Грузии раскритиковала законопроект

Выступая вчера в США на 67-й сессии Комиссии по состоянию женщин Экономического и Социального Совета ООН, президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на поддержанные правящей партией законопроекты об "агентах иностранного влияния" и отметила, что новый законопроект будет ограничивать свободу.

"Законопроект, представленный некоторыми группами в моей стране, который ограничит свободу неправительственных организаций, будет крайне вреден для демократической трансформации нашего общества, ликвидации гендерной дискриминации и собственно пути нашей евроинтеграции. Исходя из этого, я уже выразила свое решительное несогласие с этим законопроектом и использую эту возможность, чтобы изложить свою позицию и здесь", - подчеркнула Зурабишвили.

Парламент Грузии в первом чтении поддержал закон об "иноагентах"