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Президент Грузії готує екстрене звернення на тлі протестів

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Тбілісі, Вівторок 07 березня 2023 21:08
Президент Грузії готує екстрене звернення на тлі протестів Фото: Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі виступить з екстреним зверненням до народу своєї країни. Це відбудеться на тлі масових протестів через скандальний законопроект про "іноагентів".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mtavari Akrhi, про це заявляє адміністрація президента Грузії.

"Президент Грузії Саломе Зурабішвілі скасувала всі зустрічі в Нью-Йорку. Протягом години вона виступить із надзвичайним зверненням до народу Грузії", - сказано в повідомленні адміністрації.

Нагадаємо, сьогодні, 7 березня, парламент Грузії у першому читанні підтримав законопроект про "іноагентів", який є аналогом російського закону. Документом пропонується надавати статус "агентів іноземного впливу" ЗМІ та громадським організаціям, які отримують фінансування з-за кордону.

Після цього в Тбілісі почалися масштабні протести проти законопроекту. У ході акцій відбулися зіткнення з поліцією, яка використовує сльозогінний газ та водомети.

У США вже відреагували на таке рішення парламенту Грузії. Там назвали сьогодні "чорним для демократії в країні".

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