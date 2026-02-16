ua en ru
Президент Чехии сделал неутешительное заявление о мирной сделке по Украине

Прага, Понедельник 16 февраля 2026 18:29
UA EN RU
Президент Чехии сделал неутешительное заявление о мирной сделке по Украине Фото: Петр Павел, президент Чехии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Чехии Петр Павел считает наивным ожидать, что договориться о мирной сделке между Украиной и Россией можно в краткосрочной перспективе.

Как передает РБК-Украина, об этом глава чешского государства заявил в интервью Odkryto.

Читайте также: Глава Rheinmetall оценил шансы на мир в Украине в 2026 году

В ответ на вопрос о мирных переговорах по Украине Павел подчеркнул, что диалог не идет впустую.

"Вероятно, все зависит от того, какие у нас ожидания. Если кто-то ожидал, что удастся достичь согласия между Украиной, европейскими государствами, Соединенными Штатами и Россией в каком-то коротком временном горизонте, то это, безусловно, было наивно", - сказал президент Чехии.

Но, по его словам, тот факт, что позиции Украины, Европы и США сблизились и уже почти совпадают - это большой успех. Поскольку с разных сторон было много противоречивых заявлений.

Павел отметил, что самое важное то, согласится ли Россия на такие условия завершения войны, которые поддерживают Украина, Европа и США.

"Россия пока не проявила особой готовности к переговорам и компромиссам. Она по-прежнему настаивает на своих максималистских целях - как в части ограничений Украины и ее будущего в сфере безопасности, так и, прежде всего, в вопросе территории", - добавил он.

Как отметил Павел, сейчас важны две вещи: продолжение политического, финансового и экономического давления на Россию и продолжение поддержки Украины.

"История учит нас, что переговоры могут быть успешными лишь тогда, когда обе стороны находятся в относительно выгодном положении. Если этого нет, то та сторона, которая находится в более выгодной позиции, будет всегда склонна скорее продолжать конфликт, чем его прекращать", - считает президент.

Мирные переговоры

Напомним, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он скорее не пойдет на мирную сделку, чем заставит украинцев пойти на плохой мир.

Такое заявление глава украинского государства сделал на фоне переговоров между Украиной, Россией и США. Москва все так же настаивает на том, чтобы вся Донецкая область перешла под ее контроль.

При этом Зеленский подчеркивал, что он не будет дарить территории агрессору.

Следующий раунд переговоров состоится в Женеве 17-18 февраля. Ожидается, что стороны, в частности, обсудят вопрос территорий.

