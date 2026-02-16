ua en ru
Глава Rheinmetall оценил шансы на мир в Украине в 2026 году

Украина, Понедельник 16 февраля 2026 10:49
Глава Rheinmetall оценил шансы на мир в Украине в 2026 году Фото: Армин Паппергер (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Генеральный директор оборонного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что Россия не демонстрирует готовности к прекращению войны против Украины, поэтому ожидать мира в ближайшее время не стоит.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он сказал в подкасте Table.Today от Table.Briefings, цитирует ntv.

Читайте также: Rheinmetall получил в Украине участок для строительства завода по производству снарядов

По его словам, учитывая текущую ситуацию он не прогнозирует завершение войны в 2026 году.

"Сейчас мы производим больше боеприпасов, чем имеем контрактов", - сказал Паппергер.

При этом Rheinmetall могла бы увеличить поставки зенитных систем, боеприпасов и даже танков, однако для этого необходимо дополнительное финансирование.

Глава компании сообщил, что Rheinmetall планирует в ближайшие годы увеличить количество работников до примерно 70 тысяч человек. Ожидается, что к концу года портфель заказов концерна может достичь около 140 млрд евро.

Завод Rheinmetall в Украине

Rheinmetall - немецкий оборонный концерн, который специализируется на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, средств ПВО, а также военной электроники и беспилотников. Компания поставляет Украине боевые машины пехоты, танки, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы и системы противовоздушной обороны.

Ранее в Rheinmetall сообщали о планах создания в Украине совместного предприятия по производству снарядов - соответствующий меморандум подписали во время Мюнхенской конференции по безопасности.

В августе 2025 года стало известно, что концерн намерен удвоить мощности украинского завода по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов. Впоследствии, в сентябре 2025 года, тогдашний министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Rheinmetall также планирует построить новый завод по производству снарядов в безопасном регионе Украины, а процедуры запуска совместного производства уже были финализированы.

