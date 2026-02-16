Президент Чехії зробив невтішну заяву про мирну угоду щодо України

Президент Чехії Петр Павел вважає наївним очікувати, що домовитися про мирну угоду між Україною і Росією можна в короткостроковій перспективі.

Як передає РБК-Україна , про це глава чеської держави заявив в інтерв'ю Odkryto .

У відповідь на запитання про мирні переговори щодо України Павел підкреслив, що діалог не йде даремно.

"Ймовірно, все залежить від того, які в нас очікування. Якщо хтось очікував, що вдасться досягти згоди між Україною, європейськими державами, Сполученими Штатами і Росією в якомусь короткому часовому горизонті, то це, безумовно, було наївно", - сказав президент Чехії.

Але, за його словами, той факт, що позиції України, Європи та США зблизилися і вже майже збігаються - це великий успіх. Оскільки з різних сторін було багато суперечливих заяв.

Павел наголосив, що найважливіше те, чи погодиться Росія на такі умови завершення війни, які підтримують Україна, Європа та США.

"Росія поки що не виявила особливої готовності до переговорів і компромісів. Вона, як і раніше, наполягає на своїх максималістських цілях - як у частині обмежень України та її майбутнього у сфері безпеки, так і, перш за все, у питанні території", - додав він.

Як зазначив Павел, наразі важливими є дві речі: продовження політичного, фінансового та економічного тиску на Росію і продовження підтримки України.

"Історія вчить нас, що переговори можуть бути успішними лише тоді, коли обидві сторони перебувають у відносно вигідному становищі. Якщо цього немає, то та сторона, яка перебуває у вигіднішій позиції, буде завжди схильна радше продовжувати конфлікт, ніж його припиняти", - вважає президент.