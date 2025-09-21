Президент Чехии считает, что стоит сбивать самолеты РФ, залетающие в зону НАТО

Президент Чехии Петр Павел считает, что на нарушения со стороны России НАТО должно реагировать и военным путем. Речь идет о сбивании российских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Павела, которого цитирует Radio Prague International .

Президент Чехии прокомментировал инцидент с российскими МиГ-31, которые нарушили воздушное пространство Эстонии. По его мнению, НАТО должно реагировать на такие случаи.

"В том числе и военной реакцией. Россия очень быстро осознает, что совершила ошибку и пересекла границу допустимого. К сожалению, это балансирование на грани конфликта, но уступать злу просто невозможно", - сказал он.

Павел считает, что нарушение воздушного пространства является поводом для активации оборонительных механизмов и для сбития такого самолета.

"То, что произошло в последние дни в Польше, Эстонии, то, что в течение четырех лет происходило в Украине, касается всех нас, потому что если мы не будем сохранять единство, рано или поздно это произойдет и с нами", - добавил президент Чехии.