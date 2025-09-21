Президент Чехії вважає, що варто збивати літаки РФ, що залітають у зону НАТО
Президент Чехії Петр Павел вважає, що на порушення з боку Росії НАТО має реагувати й військовим шляхом. Йдеться про збивання російських літаків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Павела, якого цитує Radio Prague International.
Президент Чехії прокоментував інцидент з російськими МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії. На його думку, НАТО має реагувати на такі випадки.
"Зокрема і військовою реакцією. Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула межу допустимого. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злом просто неможливо", - сказав він.
Павел вважає, що порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і для збиття такого літака.
"Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що якщо ми не будемо зберігати єдність, рано чи пізно це станеться і з нами", - додав президент Чехії.
Російські МіГи в Естонії
Нагадаємо, 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Винищувачі РФ були у повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин. Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року.
Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.
Крім того, у Польщі заявили, що 19 вересня два винищувачі РФ порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.