Президент Чехії вважає, що варто збивати літаки РФ, що залітають у зону НАТО

Прага, Неділя 21 вересня 2025 08:56
Президент Чехії вважає, що варто збивати літаки РФ, що залітають у зону НАТО
Автор: Наталія Юрченко

Президент Чехії Петр Павел вважає, що на порушення з боку Росії НАТО має реагувати й військовим шляхом. Йдеться про збивання російських літаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Павела, якого цитує Radio Prague International.

Президент Чехії прокоментував інцидент з російськими МіГ-31, які порушили повітряний простір Естонії. На його думку, НАТО має реагувати на такі випадки.

"Зокрема і військовою реакцією. Росія дуже швидко усвідомить, що зробила помилку і перетнула межу допустимого. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але поступатися злом просто неможливо", - сказав він.

Павел вважає, що порушення повітряного простору є приводом для активації оборонних механізмів і для збиття такого літака.

"Те, що сталося останніми днями в Польщі, Естонії, те, що протягом чотирьох років відбувалося в Україні, стосується всіх нас, тому що якщо ми не будемо зберігати єдність, рано чи пізно це станеться і з нами", - додав президент Чехії.

Російські МіГи в Естонії

Нагадаємо, 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Винищувачі РФ були у повітряному просторі Естонії протягом 12 хвилин. Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року.

Після цього уряд Естонії запросив у НАТО застосувати статтю 4 Північноатлантичного договору.

Крім того, у Польщі заявили, що 19 вересня два винищувачі РФ порушили зону безпеки бурової платформи Petrobaltic у Балтійському морі.

