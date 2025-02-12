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Глава Пентагона считает нереальным вступление в НАТО и возвращение Украины к границам 2014

Брюссель, Среда 12 февраля 2025 16:03
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Глава Пентагона считает нереальным вступление в НАТО и возвращение Украины к границам 2014 Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Новый глава Пентагона Пит Хегсет сделал заявление о возвращении Украины к границам до 2014 года. Он назвал это нереалистичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хегсета на заседании в формате "Рамштайн".

"Как вы только что сказали, господин министр (обращение к министру обороны Великобритании - ред.), мы находимся в критическом моменте. Поскольку война подходит уже к 3 своей годовщине, нам надо завершать эту войну и прекратить кровопролитие", - сказал он.

Хегсет подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет положить конец войне РФ против Украины дипломатическим путем. По его словам, прекращение войны и достижение стабильного мира является топ-приоритетом для Трампа.

Глава Пентагона добавил, что Трамп хочет завершить войну, посадив Украину и РФ за стол переговоров. При этом Хегсет назвал нереалистичным возвращение Украины к границам 2014 года.

"Мы так же, как и вы, хотим обеспечить суверенитет и процветание для Украины. Но мы должны это начать, признавая, что возвращение Украины к границам 2014 года является задачей нереалистичной. Когда мы будем стремиться достичь этой цели неопределенной, это будет лишь больше затягивать войну", - добавил министр обороны США.

По его словам, в рамках любых гарантий безопасности "в Украине не будут развернуты войска США".

"Соединенные Штаты не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", - добавил министр обороны США.

Возвращение территорий Украины

Стоит отметить, что ранее представители Украины отмечали, что победой будет считаться полное восстановление территориальной целостности страны и возвращение к границам 1991 года.

Впрочем, в конце 2024 года президент Владимир Зеленский отмечал, что Украина пока нет достаточно сил для возвращения Донбасса и Крыма военным путем. По его словам, Украина ищет дипломатические пути.

Также на днях Зеленский заявил, что предложит России обмен территориями - часть Курской области, которую контролируют ВСУ, на украинские территории, оккупированные россиянами.

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