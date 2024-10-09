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Зеленский: приглашение в НАТО - часть плана мира

Украина, Среда 09 октября 2024 20:03
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Зеленский: приглашение в НАТО - часть плана мира Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

План победы рассчитан на усиление Украины. И одним из его пунктов является вступление Украины в НАТО и будущее членство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

"Что касается НАТО в целом. Да, есть такой пункт в плане победы. Как я и сказал, план рассчитан на усиление Украины. В этом не может быть скепсиса от партнеров, по моему мнению, если они не боятся РФ. Мы хотим получить первый шаг - приглашение. Приглашение Альянс не является членством в НАТО.

В то же время, президент подчеркнул, что сегодня важно говорить об усилении украинских позиций сейчас.

"Не после войны, не через 10 лет, не через 30 лет. Сейчас. Это усиление - это возможность быть сильным в этом политическом направлении во время тех или иных будущих переговоров", - подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что скептические страны могут быть скептическими по поводу членства Украины в НАТО во время войны.

"Мы их понимаем, поэтому говорим о приглашениях. Если здесь страны против, то они будут против и после этого. Поэтому хочется не их дипломатической оценки, а реального ответа. Если они хотят, чтобы эта война закончилась, то тогда они поддержат наши предложения". Приглашение является частью этих предложений", - подытожил президент.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, Украина рассчитывала получить официальное приглашение на вступление в Альянс на состоявшемся в июле этого года саммите НАТО в Вашингтоне, однако этого так и не произошло.

Ранее сегодня Зеленский отметил, что приглашение Украины в НАТО и будущее членство станут реальными шагами к миру.

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