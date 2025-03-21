Президент Чехии рассказал, застал ли ночной обстрел в Одессе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Павела во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Мы уехали из города где-то за 20 минут до начала сильных взрывов. Это было не из-за инцидента - мы были там запланированный период времени, и это просто так совпало", - отметил он.

По словам президента Чехии, он вынес из этой атаки свой вывод, а именно то, что надо быть действительно очень циничным, заявляя о готовности к мирным переговорам или любым переговорам о прекращении огня, а в то время запускать массированную атаку по гражданской инфраструктуре.

"Очень трудно работать с такой стороной переговоров, и я думаю, что нам надо обратить внимание на эти события, чтобы продемонстрировать, как Россия переходит к мирным переговорам. И за это должна быть ответственность. Нам надо быть очень осторожными в отношении любого будущего условия", - подытожил Павел.