Президент Чехии рассказал, застал ли ночной обстрел в Одессе
Президент Чехии Петр Павел вчера, 20 марта, выехал из Одессы менее чем за полчаса до начала сильных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Павела во время пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.
"Мы уехали из города где-то за 20 минут до начала сильных взрывов. Это было не из-за инцидента - мы были там запланированный период времени, и это просто так совпало", - отметил он.
По словам президента Чехии, он вынес из этой атаки свой вывод, а именно то, что надо быть действительно очень циничным, заявляя о готовности к мирным переговорам или любым переговорам о прекращении огня, а в то время запускать массированную атаку по гражданской инфраструктуре.
"Очень трудно работать с такой стороной переговоров, и я думаю, что нам надо обратить внимание на эти события, чтобы продемонстрировать, как Россия переходит к мирным переговорам. И за это должна быть ответственность. Нам надо быть очень осторожными в отношении любого будущего условия", - подытожил Павел.
Обстрел РФ по Одессе
Напомним, что в ночь на 21 марта Россия устроила массированную дроновую атаку по Одессе и району. В трех местах города возникли масштабные пожары.
Из-за атаки дронов были повреждены магазины, торговый центр, жилая многоэтажка. Три человека получили ранения, в том числе дети.
Стоит заметить, что россияне обстреляли город как раз во время приезда президента Чехии Петра Павела, который, в свою очередь, заявил, что это не похоже, что Россия хочет перемирия.
Всего РФ запустила по Украине 214 дронов с пяти направлений. ПВО сбила 114 из них.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.