Уиткофф: гарантии для Украины по 5-й статье НАТО без вступления в Альянс - открытый вопрос

В администрации президента США Дональда Трампа считают несовместимым вступление Украины в НАТО с мирным соглашением с РФ. Но предоставление Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления - это предмет дискуссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в интервью Такеру Карлсону.

По словам Уиткоффа, украинская сторона якобы фактически согласилась с тем, что вступление в НАТО не является реалистичным сценарием.

"По НАТО, я думаю, что Зеленский, а у него есть правая рука, Ермак - я считаю, что они уже в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО", - сказал он.

При этом спецпредставитель Дональда Трампа отметил, что гарантии для Украины по 5-й статье Договора альянса о коллективной обороне без вступления являются предметом дискуссий.

"Много было разговоров о том, может ли Украина все же получить так называемую защиту по статье 5, которую имеют все страны НАТО. Мол, может ли Украина получить какую-то форму такой защиты - или от США, или от европейских государств - даже без полноправного членства в Альянсе. И я думаю, что это - тема для обсуждения", - заявил Уиткофф.

Он также отметил, что "если должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не должна быть членом НАТО".

Напомним, 5-я статья НАТО предусматривает, что нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех, и страны НАТО обязаны оказать помощь. Это ключевой принцип коллективной обороны. Впервые статью применили после терактов в США 11 сентября 2001 года.