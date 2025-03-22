Уиткофф: гарантии для Украины по 5-й статье НАТО без вступления в Альянс - открытый вопрос
В администрации президента США Дональда Трампа считают несовместимым вступление Украины в НАТО с мирным соглашением с РФ. Но предоставление Украине гарантий по 5-й статье НАТО без вступления - это предмет дискуссий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в интервью Такеру Карлсону.
По словам Уиткоффа, украинская сторона якобы фактически согласилась с тем, что вступление в НАТО не является реалистичным сценарием.
"По НАТО, я думаю, что Зеленский, а у него есть правая рука, Ермак - я считаю, что они уже в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО", - сказал он.
При этом спецпредставитель Дональда Трампа отметил, что гарантии для Украины по 5-й статье Договора альянса о коллективной обороне без вступления являются предметом дискуссий.
"Много было разговоров о том, может ли Украина все же получить так называемую защиту по статье 5, которую имеют все страны НАТО. Мол, может ли Украина получить какую-то форму такой защиты - или от США, или от европейских государств - даже без полноправного членства в Альянсе. И я думаю, что это - тема для обсуждения", - заявил Уиткофф.
Он также отметил, что "если должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не должна быть членом НАТО".
Напомним, 5-я статья НАТО предусматривает, что нападение на одного члена Альянса рассматривается как нападение на всех, и страны НАТО обязаны оказать помощь. Это ключевой принцип коллективной обороны. Впервые статью применили после терактов в США 11 сентября 2001 года.
Вступление Украины в НАТО
Напомним, во время полномасштабной войны Украина подала официальную заявку на вступление в НАТО. Это стало значительным шагом евроатлантической интеграции Украины.
Однако Альянс не предоставил Украине официальное приглашение на вступление. В НАТО отмечают, что двери для Украины "открыты", но во время войны членство невозможно.
Президент Владимир Зеленский отмечал, что приглашение Украины в НАТО стало бы гарантией безопасности для сдерживания России в будущем. Это является одним из ключевых пунктов плана победы, который разработала Украина.
Впрочем, в администрации Дональда Трампа отвергают возможность вступления Украины в НАТО. В частности, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США считают нереалистичным членство Украины в Альянсе.
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