Премьер Чехии признал поражение своей партии на выборах и поздравил Бабиша с победой

Чехия, Воскресенье 05 октября 2025 04:26
UA EN RU
Премьер Чехии признал поражение своей партии на выборах и поздравил Бабиша с победой Фото: премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Премьер-министр Чехии Петр Фиала признал поражение своей коалиции SPOLU на парламентских выборах и поздравил с победой движение ANO, которое возглавляет бывший глава правительства Андрей Бабиш.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу политика в соцсети X.

В своей публикации Фиала публично поздравил с победой партию ANO.

"Поздравляю победителя выборов Андрея Бабиша, а также поздравляю все участвовавшие партии с их достижениями", - написал Фиала.

Премьер подчеркнул, что его правительство работало в сложных условиях и, несмотря на это, достигло значительных результатов.

"Коалиция SPOLU в последние годы несла основное бремя всех кризисов, через которые прошла Чехия. Мы преодолели самый серьезный кризис в сфере безопасности и экономический кризис в новейшей истории страны. Мы предприняли ряд непопулярных, но необходимых шагов", - отметил премьер.

Среди главных достижений правительства, Фиала отметил энергетическую независимость от России, ускорение темпов строительства автомагистралей и "экономический рост, превышающий показатели Австрии и Германии".

Фиала отметил, что результат правящих партий, включая Пиратов, по количеству голосов лучше, чем в 2021 году.

"Это уникальный результат после четырех лет тяжелого правления. Однако результаты выборов определили голоса, которые не были потеряны, а сосредоточились на движении ANO. Результат очевиден, и его нужно демократически принять. Спасибо вам", - подытожил премьер Чехии.

Парламентские выборы в Чехии

В пятницу 3 октября и субботу 4 октября в Чехии прошли выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов.

Согласно подсчету более 97% голосов, победу одержала партия ANO под руководством экс-премьер-министра страны Андрея Бабиша.

На втором месте правоцентристская коалиция партий SPOLU действующего премьера Петра Фиалы, на третьем - политическая партия "Старосты и независимые" (STAN).

Для создания большинства в парламенте нужен 101 мандат из 200. Лидер партии, которая станет правящей в результате выборов, станет следующим премьер-министром.

Президент Чехии Петр Павел заявил о готовности уже сегодня, 5 октября, начать переговоры о формировании нового правительства.

Отметим, что лидер ANO Андрей Бабиш выступает против военной помощи Украине и неоднократно высказывался за отмену предоставления сотен тысяч артиллерийских снарядов для нужд ВСУ за счет стран Запада.

Более подробно о будущей коалиции и последствиях выборов, читайте в материале РБК-Украина: "Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии".

