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Президент Бразилии хочет встретиться с Зеленским на полях G7, - Sky News

Фото: президент Бразилии Инасио Лула да Силва (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Бразилии Инасио Лула да Силва хочет встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Хиросиме. Об этом в кулуарах он заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Об этом заявил источник в администрации президента Франции, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание отмечает, что существовали некоторые предположения, что бразильский лидер может не встретиться с Зеленским в кулуарах саммита G7.

"Мирная инициатива" Бразилии

В феврале этого года президент Бразилии Лула да Силва заявил о необходимости мира в Украине. При этом обсудить перемирие он хотел с лидерами России, Китая, Индонезии, Индии и США, но не Украины. В Соединенных Штатах ему отказали, заявив, что ничего не будут решать или обсуждат без Украины.

В марте бразильский лидер на встрече с главой Китая Си Цзиньпинем предложил создать так называемый мирный клуб по Украине. А уже в апреле намекнул на то, что Украине якобы нужно отказаться от Крыма.

В свою очередь украинская сторона заявила, что не торгует своими территориями, а Вашингтон обвинил Лулу в повторении российской пропаганды. Также бразильского лидера пригласили в Киев, чтобы понять настоящую суть агрессии РФ. Однако он отказался лично посетить Украину и пообещал прислать своего советника.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя бразильские инициативы, заявил, что план с уступкой украинских территорий "не взлетит". При этом Владимир Зеленский на прошлой неделе принял советника президента Бразилии и донес до него, что украинская формула мира - это единственный план, способный прекратить войну.

Зеленский в Японии

Сегодня в японском городе Хиросима проходит саммит G7. Президент Владимир Зеленский также участвует в саммите. Среди прочего, он уже успел встретиться с премьер-министром Риши Сунаком.

Помимо этого Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел переговоры с премьером Индии. Они обсудили гуманитарные вопросы.

Также в кулуарах Зеленский пообщался с канцлером Германии Олафом Шольцем, обсудив реализацию украинской формулы мира.

Также на полях саммита ожидается встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Все подробности визита украинского лидера на саммит в Японии - читайте в материале РБК-Украина.

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