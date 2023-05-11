Зеленский встретился со спецсоветником президента Бразилии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом в четверг, 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Встретился со специальным советником Президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом. Подчеркнул, что единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине, - это украинская формула мира", - написал Зеленский.

Во время встречи обсудили также возможность проведения саммита Украина - Латинская Америка.

Зеленский подчеркнул, что ожидает продолжения диалога с президентом Бразилии и будет рад приветствовать его в Украине.