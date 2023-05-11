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Зеленский встретился со спецсоветником президента Бразилии

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Четверг 11 мая 2023 15:57
Зеленский встретился со спецсоветником президента Бразилии Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным советником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом в четверг, 11 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы государства.

"Встретился со специальным советником Президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом. Подчеркнул, что единственный план, способный прекратить российскую агрессию в Украине, - это украинская формула мира", - написал Зеленский.

Во время встречи обсудили также возможность проведения саммита Украина - Латинская Америка.

Зеленский подчеркнул, что ожидает продолжения диалога с президентом Бразилии и будет рад приветствовать его в Украине.

Напомним, президент Бразилии заявил, что США якобы "поощряют" войну в Украине. Луиз Инасио Лула да Силва считает, что президента Украины и российского диктатора нужно "убедить" начать переговоры.

После этого в МИД Украины пригласили президента Бразилии посетить нашу страну, чтобы понять истинные причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Луис Инасио Лула да Силва ответил на предложение, заявив, что сам он не приедет в Киев, но отправит своего спецпомощника.

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