Президент Бразилії хоче зустрітися із Зеленським на полях G7, - Sky News

Видання зазначає, що існували деякі припущення, що бразильський лідер може не зустрітися із Зеленським у кулуарах саміту G7.

"Мирна ініціатива" Бразилії

У лютому цього року президент Бразилії Лула да Сілва заявив про необхідність миру в Україні. При цьому обговорити перемир'я він хотів із лідерами Росії, Китаю, Індонезії, Індії та США, але не України. У Сполучених Штатах йому відмовили, заявивши, що нічого не будуть вирішувати або обговорювати без України.

У березні бразильський лідер на зустрічі з главою Китаю Сі Цзіньпінем запропонував створити так званий мирний клуб щодо України. А вже у квітні натякнув на те, що Україні нібито потрібно відмовитися від Криму.

Зі свого боку українська сторона заявила, що не торгує своїми територіями, а Вашингтон звинуватив Лулу в повторенні російської пропаганди. Також бразильського лідера запросили до Києва, щоб зрозуміти справжню суть агресії РФ. Однак він відмовився особисто відвідати Україну і пообіцяв надіслати свого радника.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коментуючи бразильські ініціативи, заявив, що план із поступкою українських територій "не злетить". При цьому Володимир Зеленський минулого тижня прийняв радника президента Бразилії і доніс до нього, що українська формула миру - це єдиний план, здатний припинити війну.

Зеленський у Японії

Сьогодні в японському місті Хіросіма проходить саміт G7. Президент Володимир Зеленський також бере участь у саміті. Серед іншого, він уже встиг зустрітися з прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Крім цього, Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ провів переговори з прем'єром Індії. Вони обговорили гуманітарні питання.

Також у кулуарах Зеленський поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, обговоривши реалізацію української формули миру.

Також на полях саміту очікується зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом.

Всі подробиці візиту українського лідера на саміт в Японії - читайте в матеріалі РБК-Україна.