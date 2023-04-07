Президент Бразилии предлагает Украине отказаться от Крыма для прекращения войны

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предлагает украинской стороне отказаться от Крыма. Якобы для того, чтобы покончить с войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление да Силвы, которого цитирует Le Figaro.

При этом он отметил, что президент России Владимир Путин "не может захватить территорию Украины".

"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", - сказал президент Бразилии.

Стоит заметить, как объяснили недавно на Банковой, Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы и это также касается вопроса Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен предложить Китаю создать так называемый "клуб мира" для прекращения войны в Украине. Это он якобы обсудит во время встречи в Пекине с Си Цзиньпином.

Также мы писали, что президент Бразилии Луис пытается стать посредником в предстоящих переговорах между Украиной и ЕС. Таким образом, лидер хочет вернуть Бразилию на политическую арену.

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