Президент Бразилии хочет уговорить Путина на переговоры с Зеленским в Турции

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попытается убедить российского диктатора Владимира Путина на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры могут состояться в Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лулы да Силвы, которого цитирует Ouest-France.
Соответствующее заявление президент Бразилии сделал на пресс-конференции в Китае в среду, 14 мая, перед запланированной остановкой в Москве на обратном пути в Бразилию.
Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что "попытается поговорить с Путиным".
"Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога"", - сказал он.
Стоит добавить, что Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали предложение российского диктатора Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. В заявлении обе страны также назвали прямой диалог "единственным способом прекратить конфликт".
Также отметим, что накануне глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию "использовать свой голос" и повлиять на Путина для проведения прямых переговоров с Зеленским в Турции.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры между РФ и Украиной. Его предложение прозвучало на фоне ультиматума союзников Украины о прекращении огня.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет прямых переговоров между ним и Путин. Зеленский поедет в Турцию 15 мая и призвал российского диктатора прибыть на встречу.
Впрочем, пока Путин не дал ответа, поедет ли в Турцию, но в Украине и Европе скептически относятся к такой возможности. Президент США Дональд Трамп допустил, что тоже может прилететь в Турцию.
По данным СМИ, от США в Турцию поедут спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.