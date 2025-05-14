Соответствующее заявление президент Бразилии сделал на пресс-конференции в Китае в среду, 14 мая, перед запланированной остановкой в Москве на обратном пути в Бразилию.

Луис Инасиу Лула да Силва пообещал, что "попытается поговорить с Путиным".

"Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул и договаривайся, ради Бога"", - сказал он.

Стоит добавить, что Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, в котором приветствовали предложение российского диктатора Владимира Путина начать прямые переговоры с Украиной. В заявлении обе страны также назвали прямой диалог "единственным способом прекратить конфликт".

Также отметим, что накануне глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Бразилию "использовать свой голос" и повлиять на Путина для проведения прямых переговоров с Зеленским в Турции.