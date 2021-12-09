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Прем'єр Британії Джонсон може відвідати Україну наступного року, - Кулеба

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Київ, Четвер 09 грудня 2021 15:05
Прем'єр Британії Джонсон може відвідати Україну наступного року, - Кулеба Фото: прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава МЗС Дмитро Кулеба припустив можливий візит прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона до України. Він може відвідати нашу країну вже наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби під час брифінгу.

"Дуже гарний візит, рухаємося вперед, працюємо над візитом наступного року прем'єр-міністра Джонсона до України", - сказав він.

Зазначимо, що глава МЗС перебуває з робочим візитом у Великобританії, де вже обговорив безпеку в Європі, безпосередньо, з британськими партнерами.

Він розповів, що розмови йшли про те, як готуються санкції проти РФ, поглиблення військово-технічного співробітництва з Британією.

Додамо, міністр також заявив, що Україна буде домагатися безвізового режиму з Великобританією. Однак, за його словами, на це піде час.

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Прем'єр-міністр МЗС Великобританія Дмитро Кулеба Борис Джонсон
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