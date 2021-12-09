Кулеба про безпеку в Європі: Британія прикриває з західного флангу, а Україна - зі східного
Голова МЗС України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Великій Британії, де підіймає питання безпеки. Зокрема, він обговорив з британськими партнерами безпеку в Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
Він розповів, що розмови йшли про те, як готуються санкції проти РФ, поглиблення військово-технічного співробітництва з Британією.
"Загалом (говорили, - ред.), як будемо зміцнювати безпеку в Європі. Бо Британія прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас додатково близькими один до одного", - заявив він.
Нагадаємо, Україна співпрацює зі своїми союзниками, зокрема з США і Британією, щодо способів стримування Кремля, раніше заявив Кулеба. Він описав тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від нового нападу.
Раніше міністр оборони України Резніков заявив, що вторгнення Росії в Україну може закінчитися кривавою різаниною.