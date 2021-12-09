Кулеба про безпеку в Європі: Британія прикриває з західного флангу, а Україна - зі східного

Голова МЗС України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Великій Британії, де підіймає питання безпеки. Зокрема, він обговорив з британськими партнерами безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на брифінг міністра.

Він розповів, що розмови йшли про те, як готуються санкції проти РФ, поглиблення військово-технічного співробітництва з Британією.

"Загалом (говорили, - ред.), як будемо зміцнювати безпеку в Європі. Бо Британія прикриває Європу з західного флангу, а Україна - зі східного. Це робить нас додатково близькими один до одного", - заявив він.