Премьер Британии Джонсон может посетить Украину в следующем году, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба допустил возможный визит премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Украину. Он может посетить нашу страну уже в следующем году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.
"Очень хороший визит, движемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Джонсона в Украину", - сказал он.
Отметим, что глава МИД находится с рабочим визитом в Великобритании, где уже обсудил безопасность в Европе, напрямую, с британскими партнерами.
Он рассказал, что разговоры шли о том, как готовятся санкции против РФ, и углубление военно-технического сотрудничества с Британией.
Добавим, министр также заявил, что Украина будет добиваться безвизового режима с Великобританией. Однако, по его словам, на это уйдет время.