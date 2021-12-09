Премьер Британии Джонсон может посетить Украину в следующем году, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба допустил возможный визит премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Украину. Он может посетить нашу страну уже в следующем году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы во время брифинга.

"Очень хороший визит, движемся вперед, работаем над визитом в следующем году премьер-министра Джонсона в Украину", - сказал он.

Отметим, что глава МИД находится с рабочим визитом в Великобритании, где уже обсудил безопасность в Европе, напрямую, с британскими партнерами.