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Кулеба про безвіз з Британією: ця стіна повинна бути зруйнована

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Четвер 09 грудня 2021 14:19
Кулеба про безвіз з Британією: ця стіна повинна бути зруйнована Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде домагатися безвізового режиму з Великобританією. Однак, за його словами, на це піде час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.

"Це не простий і не легкий шлях, але ми будемо невпинно йти. Цей бастіон, ця стіна повинна бути зруйнована. Цивілізовано, обережно, без жертв і руйнувань. Українці повинні вільно їздити до Великобританії, а ми раді бачити більше британців в Україні. Але на це піде час", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Британія і Україна домовилися продовжити переговори для спрощення режиму поїздок між країнами.

Крім того, раніше посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.

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Великобританія Безвізовий режим Дмитро Кулеба
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