Кулеба про безвіз з Британією: ця стіна повинна бути зруйнована
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде домагатися безвізового режиму з Великобританією. Однак, за його словами, на це піде час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Кулеби.
"Це не простий і не легкий шлях, але ми будемо невпинно йти. Цей бастіон, ця стіна повинна бути зруйнована. Цивілізовано, обережно, без жертв і руйнувань. Українці повинні вільно їздити до Великобританії, а ми раді бачити більше британців в Україні. Але на це піде час", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, раніше Британія і Україна домовилися продовжити переговори для спрощення режиму поїздок між країнами.
Крім того, раніше посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс повідомила, що надання безвізового режиму Україні не залежить від політичних рішень.