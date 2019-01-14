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Пашинян призначений прем'єр-міністром Вірменії

Новини » Політика    14.01.2019 - 11:11
Пашинян призначений прем'єр-міністром Вірменії
Фото: Нікол Пашинян (twitter.com sputnik_armenia)

Указ про призначення Пашиняна прем'єром сьогодні підписав президент Вірменії

Нікол Пашинян сьогодні, 14 січня 2019 року, призначений прем'єр-міністром Вірменії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Вірменії".

Як повідомляється, указ про призначення Пашиняна прем'єром сьогодні підписав президент Вірменії Армен Саркісян.

"Указ підписаний на підставі ч. 1 статті 149 Конституції. Згідно з цією статтею, прем'єр-міністр не обирається парламентом, а призначається президентом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Пашинян раніше очолював уряд Вірменії. Разом з тим, в жовтні минулого року Пашинян оголосив про відставку. За словами Пашиняна, на цей крок він пішов, щоб в країні відбулися дострокові парламентські вибори. В кінці жовтня на спеціальному засіданні Національні Збори Вірменії не обрали Пашиняна прем'єр-міністром країни, його кандидатуру не підтримали і в листопаді. Згідно з Конституцією Вірменії, парламент був розпущений, оскільки двічі не обрав главу уряду.

Як повідомлялося, на дострокових парламентських виборах у Вірменії блок Пашиняна "Мій крок" за підсумками підрахунку даних з 100% виборчих дільниць отримав 70,43% голосів.

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