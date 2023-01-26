Премьер Японии намерен посетить Украину и встретиться с Зеленским, но есть условие

Премьер-министр Японии Фумио Кишида может посетить Украину для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если удастся соблюсти все меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today .

"На данный момент ничего не решено, но мы рассмотрим все варианты, можно ли посетить Украину в зависимости от различных обстоятельств", - заявил Кишида на заседании парламента после того, как депутат от правящей партии призвал премьера последовать примеру лидеров других стран, которые уже побывали в Киеве.

Лидеры Британии, Канады, Франции, Германии и Италии уже посетили Украину с начала войны. В декабре прошлого года президент США Джо Байден также провел встречу с Зеленским в Вашингтоне.

Кишида очень хотел посетить Украину в качестве председателя предстоящего саммита G7, но представитель японского правительства сказал, что организовать его визит пока сложно по соображениям безопасности.