ua ru
Чт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер Японии намерен посетить Украину и встретиться с Зеленским, но есть условие

Новина українською →
Токио, Четверг 26 января 2023 05:40
Премьер Японии намерен посетить Украину и встретиться с Зеленским, но есть условие Фото: премьер-министр Японии Фуми Кишида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Фумио Кишида может посетить Украину для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, если удастся соблюсти все меры безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

"На данный момент ничего не решено, но мы рассмотрим все варианты, можно ли посетить Украину в зависимости от различных обстоятельств", - заявил Кишида на заседании парламента после того, как депутат от правящей партии призвал премьера последовать примеру лидеров других стран, которые уже побывали в Киеве.

Лидеры Британии, Канады, Франции, Германии и Италии уже посетили Украину с начала войны. В декабре прошлого года президент США Джо Байден также провел встречу с Зеленским в Вашингтоне.

Кишида очень хотел посетить Украину в качестве председателя предстоящего саммита G7, но представитель японского правительства сказал, что организовать его визит пока сложно по соображениям безопасности.

Ранее посол Украины в Японии заявил, что страна, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

Ранее в январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи, и средства эти потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества.

Напомним, на днях премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество G7 для помощи Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Премьер-министр Япония
NEWS
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
Данилов анонсировал важные оборонные решения для каждой области Украины
DAILY
Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Война все не спишет. Почему Зеленский увольняет чиновников и запрещает им ездить за рубеж