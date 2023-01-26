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Прем'єр Японії має намір відвідати Україну та зустрітися із Зеленським, але є умова

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Токіо, Четвер 26 січня 2023 05:40
Прем'єр Японії має намір відвідати Україну та зустрітися із Зеленським, але є умова Фото: прем'єр-міністр Японії Фумі Кішида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида може відвідати Україну для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, якщо вдасться дотриматися всіх заходів безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.

"На даний момент нічого не вирішено, але ми розглянемо всі варіанти, чи можна відвідати Україну залежно від різних обставин", - заявив Кишида на засіданні парламенту після того, як депутат від правлячої партії закликав прем'єра наслідувати приклад лідерів інших країн, які вже побували у Києві.

Лідери Британії, Канади, Франції, Німеччини та Італії вже відвідали Україну з початку війни. У грудні минулого року президент США Джо Байден також провів зустріч із Зеленським у Вашингтоні.

Кішида дуже хотів відвідати Україну як голову майбутнього саміту G7, але представник японського уряду сказав, що організувати його візит поки що складно з міркувань безпеки.

Раніше посол України в Японії заявив, що країна, яка у 2023 році головує у "Групі Семи", може відіграти ключову роль у формуванні фонду повоєнного відновлення України.

Раніше в січні повідомлялося, що Японія виділила Україні 95 мільйонів доларів допомоги, і ці кошти витратять на відновлення критично важливої інфраструктури та зміцнення громадянського суспільства.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішида та прем'єр Канади Джастін Трюдо домовилися посилити співпрацю G7 для допомоги Україні.

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