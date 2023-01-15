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Япония может стать лидером по формированию фонда восстановления Украины, - посол

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Воскресенье 15 января 2023 06:45
Япония может стать лидером по формированию фонда восстановления Украины, - посол Фото: Сергей Корсунский, посол Украины в Японии (japan.mfa.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Япония, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает РБК-Украина со ссылкой на интервью дипломата "Голосу Америки".

Он напомнил, что Япония уже предоставила Украине помощь на сумму 1,6 миллиарда долларов, и отметил, что Страна восходящего солнца играет ключевую роль в МВФ, Всемирном банке и международных финансовых институциях, а также Токио концентрируется на гуманитарном аспекте.

"Япония любит работать через международные организации и значительную часть помощи оказали через структуры ООН. С последнего - 95 миллионов на программу развития ООН для восстановления уничтоженной инфраструктуры на освобожденных территориях. Япония также активно участвует в инициативе президента Украины Grain for Peace и профинансировала 14 миллионов поставок украинского зерна в Африку", - сказал посол.

Корсунский добавил, что Япония в этом году председательствует в "Группе Семи", и "мы рассчитываем, что Япония станет лидером по формированию фонда восстановления Украины, который уже создан Всемирным банком, и где, я думаю, Япония сыграет ключевую роль"

По словам посла, во всех крупнейших компаниях Японии созданы специальные рабочие группы и подразделения, которые занимаются изучением вопроса восстановления Украины.

"А Япония - это скоростные поезда, это мосты, путепроводы, инфраструктура, сверхсовременное производство автомобилей и металлургия. Я верю в то, что именно по таким масштабным проектам Япония будет играть ключевую роль", - сказал дипломат.

Ранее в январе сообщалось, что Япония выделила Украине 95 миллионов долларов помощи, и средства эти потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества.

Напомним, на днях премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились усилить сотрудничество G7 для помощи Украине.

Добавим, что 14 января глава правительства Японии во время визита в Вашингтон заявил, что исход войны РФ против Украины может определить будущее Азии.

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