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Япония выделила Украине почти 100 млн долларов помощи: на что потратят деньги

Новина українською →
Украина, Четверг 12 января 2023 20:38
Япония выделила Украине почти 100 млн долларов помощи: на что потратят деньги Фото: Япония выделила Украине почти 100 млн долларов помощи (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония выделила Украине 95 млн долларов помощи. Эти средства потратят на восстановление критически важной инфраструктуры и укрепление гражданского общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Благодарю партнеров из Японии и ООН за поддержку. Рассчитываем, что будем только углублять ее, в частности в вопросе восстановления критической инфраструктуры. Видим понимание партнеров, что помощь как раз в этом вопросе является актуальной и жизненно важной для Украины", - заявил вице-премьер'ер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

По его словам, программа помощи Украины сосредоточена на пяти ключевых областях:

  • усиление возможности правительства реагировать на кризис и управлять им;
  • поддержка государственных служб, чтобы они могли продолжать свою работу;
  • восстановление критически важной инфраструктуры, чтобы люди могли безопасно вернуться домой;
  • поддержка частных предприятий, чтобы они продолжали работать, тем самым поддерживая общины;
  • укрепление гражданского общества и социальных связей.

Ранее, в апреле 2022 года, Япония уже выделила 4,5 миллиона долларов для проведения экстренной очистки местности от взрывоопасных предметов и расчистки завалов.

Напомним, что Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Йосимаса подтвердили свою поддержку Украины, противостоящей полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Япония и Франция будут работать вместе, чтобы как можно быстрее помочь Украине справиться с последствиями российского полномасштабного вторжения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида думает о визите в Украину после приглашения президента Владимира Зеленского. Однако это будет зависеть от "разных обстоятельств".

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