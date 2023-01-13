ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Премьер-министры Канады и Японии намерены усилить сотрудничество G7 для помощи Украине

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 06:09
Премьер-министры Канады и Японии намерены усилить сотрудничество G7 для помощи Украине Фото: Фумио Кишида и Джастин Трюдо (https://twitter.com/JustinTrudeau)
Автор: Константин Широкун

Премьер-министр Японии Фумио Кишида и премьер Канады Джастин Трюдо договорились, что страны будут способствовать сотрудничеству "Большой семерки" с целью поддержки Украины в войне с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

Премьер-министры в ходе встречи также обсудили японские приоритеты во время председательства в G7 и важность дальнейшей координации в рамках G7 для поддержки основанной на правилах международной системы на фоне новых глобальных вызовов.

Также две страны-участники "Большой семерки" намерены поддерживать тесное сотрудничество между членами G7 с целью осуждения российской неоправданной и незаконной агрессии против Украины и защиты суверенитета и территориальной целостности Украины.

Отмечается, что политики также поделились беспокойствами по поводу более широкого глобального влияния российской военной агрессии против Украины, учитывая рост цен на продовольствие, горючее и удобрения.

"Они пообещали совместно работать, в том числе вместе с партнерами по G7, над нахождением путей смягчения этого влияния, особенно на наиболее уязвимых людей", - отметили в офисе премьер-министра Канады.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Японии Хаяси Есимаса подтвердили свою поддержку Украины, которая противостоит полномасштабной военной агрессии со стороны РФ.

Также перед этим президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с премьером Японии Фумио Кишидой заявил, что их страны помогут Украине справиться с последствиями вторжения РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Канада Джастин Трюдо Вторжение России в Украину
NEWS
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
Президент Финляндии поддержал передачу Украине танков Leopard, но с условием
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе