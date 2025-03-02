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Премьер Нидерландов рассказал, когда продолжат обсуждение безопасности Украины

Фото: премьер-министр Нидерландов Дик Шуф (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Европейские лидеры продолжат обсуждение безопасности Украины во время следующей встречи. Она состоится уже на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа.

"Безопасность Украины - в интересах всей Европы, а следовательно, и Нидерландов. Поэтому объединенная Европа важна как никогда. Мы должны играть большую роль в обеспечении безопасности на нашем континенте", - подчеркнул Шуф.

Он отметил, что для этого есть несколько важных вещей:

  • неизменная поддержка Украины, что позволит ей вести переговоры с как можно более сильной позиции и таким образом достичь длительного мира.
  • европейский план надежных гарантий безопасности для защиты нашего континента - включая Украину - и сдерживания дальнейшей российской агрессии.
  • Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в том числе путем укрепления европейской обороны.

"Хорошие трансатлантические отношения здесь также незаменимы", - отметил премьер.

Он добавил, что был рад приехать на саммит европейских лидеров в Лондон и обсудить этот вопрос с коллегами из ЕС и за его пределами.

"Мы должны сделать это вместе. В следующий четверг мы продолжим разговор в Брюсселе на внеочередном заседании Европейского Совета", - добавил он.

Напомним, сегодня в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, и ключевой темой встречи стала Украина.

Великобритания после саммита заявила, что сделает важные шаги в помощи Украине. Они предусматривают экономические санкции и давление на Россию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил планы по созданию "коалиции желающих" для обеспечения любого мирного соглашения в Украине.

Стоит добавить, что во время пресс-конференции, состоявшейся после саммита, Стармер объявил о новом соглашении для помощи Украине.

Он сообщил, что соглашение позволит Украине использовать 1,6 млрд фунтов стерлингов британского экспортного финансирования для закупки еще 5 000 ракет для ПВО.

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