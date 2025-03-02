Прем'єр Нідерландів розповів, коли європейські лідери продовжать обговорення безпеки України

Європейські лідери продовжать обговорення безпеки України під час наступної зустрічі. Вона відбудеться вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа.
"Безпека України - в інтересах усієї Європи, а отже, і Нідерландів. Тому об'єднана Європа важлива як ніколи. Ми повинні відігравати більшу роль у забезпеченні безпеки на нашому континенті", - наголосив Шуф.
Він зауважив, що для цього є кілька важливих речей:
"Хороші трансатлантичні відносини тут також незамінні", - зауважив прем'єр.
Він додав, що був радий приїхати на саміт європейських лідерів до Лондону та обговорити це питання з колегами з ЄС і за його межами.
"Ми повинні зробити це разом. Наступного четверга ми продовжимо розмову в Брюсселі на позачерговому засіданні Європейської Ради", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні в Лондоні відбувся саміт європейських лідерів, і ключовою темою зустрічі стала Україна.
Британія після саміту заявила, що зробить важливі кроки в допомозі Україні. Вони передбачають економічні санкції та тиск на Росію.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив плани щодо створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні.
Варто додати. що під час пресконференції, що відбулась після саміту, Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні.
Він повідомив, що угода дозволить Україні використовувати 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі ще 5 000 ракет для ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.