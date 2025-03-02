Прем'єр Нідерландів розповів, коли європейські лідери продовжать обговорення безпеки України

"Безпека України - в інтересах усієї Європи, а отже, і Нідерландів. Тому об'єднана Європа важлива як ніколи. Ми повинні відігравати більшу роль у забезпеченні безпеки на нашому континенті", - наголосив Шуф.

Він зауважив, що для цього є кілька важливих речей:

незмінна підтримка України, що дозволить їй вести переговори з якомога сильнішої позиції та таким чином досягти тривалого миру.

європейський план надійних гарантій безпеки для захисту нашого континенту - включно з Україною - і стримування подальшої російської агресії.

Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, в тому числі шляхом зміцнення європейської оборони.

"Хороші трансатлантичні відносини тут також незамінні", - зауважив прем'єр.

Він додав, що був радий приїхати на саміт європейських лідерів до Лондону та обговорити це питання з колегами з ЄС і за його межами.

"Ми повинні зробити це разом. Наступного четверга ми продовжимо розмову в Брюсселі на позачерговому засіданні Європейської Ради", - додав він.